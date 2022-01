Coronavirus, in arrivo le nuove regole (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per gli studenti che finiranno in Dad non sara' prevista la quarantena ma l'autosorveglianza: solo lezioni a distanza per un determinato periodo, dunque, e non l'autoisolamento. Una prima misura e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022) Per gli studenti che finiranno in Dad non sara' prevista la quarantena ma l'autosorveglianza: solo lezioni a distanza per un determinato periodo, dunque, e non l'autoisolamento. Una prima misura e' ...

Advertising

teleischia : CORONAVIRUS. IN ARRIVO IN ITALIA IL FARMACO PAXLOVID, PRIME DOSI A FEBBRAIO - anteprima24 : ** L'annuncio di #Figliuolo: 'In arrivo #Pillole anti-Covid' ** - alexbottoni : @sandronedazieri No: gli ospedali hanno funzionato BENE od almeno in modo accettabile (nella mia regione benissimo)… - andreatortelli : CORONAVIRUS, in arrivo altre 18.300 dosi di vaccino di Moderna - RobertoLixi : Il Presidente del Consiglio Scientifico francese ritiene che i vaccini contro il Covid-19 siano 'vaccino-farmaci'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus arrivo Coronavirus, in arrivo le nuove regole Una prima misura e' pronta a fare da apripista per dare il via ad una serie di modifiche in arrivo oltre alla scuola. I provvedimenti pero' arriveranno soltanto con un decreto o Dpcm la prossima ...

Arriva in Italia il Paxlovid, la pillola anti Covid da prendere a casa La molecola all'inizio era stata sviluppata per combattere il virus influenzale, ma dall'arrivo della pandemia è stata sperimentata anche nei pazienti positivi al coronavirus Sars - Cov - 2 . Ricevi ...

Coronavirus, in arrivo le nuove regole - Italia Agenzia ANSA Paxlovid, prime pillole disponibli da febbraio. Bassetti: «E' efficace contro Omicron» Paxlovid sarà disponibile in Italia dalla prima settimana di febbraio. In arrivo 11.200 trattamenti della pillola anti-Covid di Pfizer. Lo ha fatto sapere la struttura commissariale ...

Scuola, per gli studenti positivi in arrivo circolare su autosorveglianza ROMA (attualità) Nelle prossime ore è in arrivo una circolare che uniformerebbe le regole tra scuole primarie e secondarie: con la Dad, i positivi faranno autosorveglianza e non quarantena il ...

Una prima misura e' pronta a fare da apripista per dare il via ad una serie di modifiche inoltre alla scuola. I provvedimenti pero' arriveranno soltanto con un decreto o Dpcm la prossima ...La molecola all'inizio era stata sviluppata per combattere il virus influenzale, ma dall'della pandemia è stata sperimentata anche nei pazienti positivi alSars - Cov - 2 . Ricevi ...Paxlovid sarà disponibile in Italia dalla prima settimana di febbraio. In arrivo 11.200 trattamenti della pillola anti-Covid di Pfizer. Lo ha fatto sapere la struttura commissariale ...ROMA (attualità) Nelle prossime ore è in arrivo una circolare che uniformerebbe le regole tra scuole primarie e secondarie: con la Dad, i positivi faranno autosorveglianza e non quarantena il ...