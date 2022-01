CoopVoce lancia la nuova offerta Evo | da €4 | 99 al mese con sim gratuita e primo mese gratis | ma solo per un breve periodo

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) C’è unafamiglia di offerte per una tariffa mobile a firma. La promozione è attiva dalla giornata di ieri, 27 gennaio 2022, ed è valida per unlimitato,fino al prossimo 9 febbraio., 28/1/2022 – Computermagazine.itCome sempre, al suo interno racchiude un pacchetto completo composto da minuti, sms, e giga per la navigazione, ed ora vi spieghiamo tutti i dettagli. La prima cosa da sapere è che per sottoscrivere questapromo di, potrete recarvi sia sul sito online quanto nei vari store fisici Coop aderenti, di conseguenza potrete fare tutto tranquillamente dietro un computer o eventualmente recarvi di persona nel punto vendita individuato. Inoltre, una volta attivata l’in promozione, bisognerà ...