Continental: nuovi amministratori delegati per Regno Unito, Irlanda e India (Di venerdì 28 gennaio 2022) Continental ha nominato due nuovi amministratori delegati, uno per Regno Unito e Irlanda e l’altro per l’India. Partendo dall’Europa, l’amministratore delegato di Continental Tyre Group, David Smith, ha annunciato che andrà in pensione alla fine di marzo 2022. Tarik Görgün, che attualmente è responsabile OE Tyres Japan e Global Key Account Manager per Honda e Subaru, assumerà il ruolo di amministratore delegato per il Regno Unito e l’Irlanda a partire dal 1 marzo 2022. Tarik Görgün Tarik Görgün, 42 ??anni, si unisce a Continental Tyre Group con oltre 16 anni di esperienza internazionale nella divisione Tyres. Ha iniziato la sua carriera in ... Leggi su cityroma (Di venerdì 28 gennaio 2022)ha nominato due, uno pere l’altro per l’. Partendo dall’Europa, l’amministratore delegato diTyre Group, David Smith, ha annunciato che andrà in pensione alla fine di marzo 2022. Tarik Görgün, che attualmente è responsabile OE Tyres Japan e Global Key Account Manager per Honda e Subaru, assumerà il ruolo di amministratore delegato per ile l’a partire dal 1 marzo 2022. Tarik Görgün Tarik Görgün, 42 ??anni, si unisce aTyre Group con oltre 16 anni di esperienza internazionale nella divisione Tyres. Ha iniziato la sua carriera in ...

