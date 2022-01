Consulta, Marini (difensore Valle D’Aosta): “sì, sentenza 37 è bussola in gestione pandemia” (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – La sentenza 37-2021 della Corte costituzionale “è sicuramente una bussola nella gestione della pandemia. E’ la prima sentenza che chiarisce quale sia l’ente competente ad introdurre nuove normative in materia di emergenza sanitaria. Lo fa in modo chiaro e molto netto”. A commentare all’Adnkronos la sentenza che il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio alla vigilia del termine del suo incarico ha indicato come bussola per il Paese nella gestione della crisi sanitaria, è Francesco Saverio Marini, costituzionalista e professore ordinario di Diritto pubblico all’università Tor Vergata, nonché difensore della Regione a statuto speciale Valle D’Aosta nella ... Leggi su italiasera (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – La37-2021 della Corte costituzionale “è sicuramente unanelladella. E’ la primache chiarisce quale sia l’ente competente ad introdurre nuove normative in materia di emergenza sanitaria. Lo fa in modo chiaro e molto netto”. A commentare all’Adnkronos lache il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio alla vigilia del termine del suo incarico ha indicato comeper il Paese nelladella crisi sanitaria, è Francesco Saverio, costituzionalista e professore ordinario di Diritto pubblico all’università Tor Vergata, nonchédella Regione a statuto specialenella ...

