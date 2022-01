Consulta | governatore Valle d' Aosta | ' sentenza 37? Norme per grandi città non applicabili qui'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "L'intento di quella legge non era certo quello di aumentare i rischi sanitari per la popolazione valdostana: era lo strumento che lad'si era data per consentire che lenazionali potessero essere armonizzate con una realtà con caratteristiche specifiche". Lo dichiara il Presidente della Regioned'Erik Lavevaz rispondendo all'Adnkronos sulla37 del 2021 della Corte costituzionale indicata oggi dal presidente uscente Giancarlo Coraggio come bussola in pandemia. Secondo Lavavak, "è del tutto evidente, e le distorsioni statistiche di queste settimane ne sono un esempio che le regole immaginate per una grandenon possono essere applicate senza adattamenti a una realtà di 125.000 abitanti distribuiti ...