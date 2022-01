Concerto Lied Romantico a Casa Petrarca

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Christa Butzberger , pianista, concertista, direttrice d'orchestra e ricercatrice, sarà ospite dell' Accademia DIMA di Arezzo, per une una masterclass, organizzati in collaborazione con la ...

Sabato 29 gennaio, alle ore 18.00, presso Casa Petrarca, in via dell'Orto 30 ad Arezzo, i valenti interpreti, studenti del Conservatorio di Piacenza, si esibiranno nel Concerto Lied Romantico. Christa Butzberger, pianista, concertista, direttrice d'orchestra e ricercatrice, sarà ospite dell'Accademia DIMA di Arezzo, per un concerto e una masterclass, organizzati in collaborazione con la pianista.