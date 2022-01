Commercialisti di Salerno: Pratiche Civis già assegnate, saranno evase entro l’11 febbraio (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Dopo l’incontro con la Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate, in cui I Sindacati dei Commercialisti ed esperti contabili di Salerno hanno rappresentato le problematiche che la categoria sta riscontrando con l’Ufficio in ordine alla lavorazione delle comunicazioni di irregolarità e dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi (di cui agli artt. 36?bis e 36?ter del DPR 600/73 – cd. avvisi bonari), l’Agenzia ha riconosciuto le doglianze della categoria ed ha repentinamente confermato la volontà di risolvere le criticità sollevate dai Sindacati dei Commercialisti”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Vincenzo Abate, presidente di Adc Salerno, Valerio Ingenito, presidente di Aidc Salerno, Rosario Camaggio, presidente di Aip/Andoc, Matteo Cuomo, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Dopo l’incontro con la Direzione Provinciale didell’Agenzia delle Entrate, in cui I Sindacati deied esperti contabili dihanno rappresentato le problematiche che la categoria sta riscontrando con l’Ufficio in ordine alla lavorazione delle comunicazioni di irregolarità e dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi (di cui agli artt. 36?bis e 36?ter del DPR 600/73 – cd. avvisi bonari), l’Agenzia ha riconosciuto le doglianze della categoria ed ha repentinamente confermato la volontà di risolvere le criticità sollevate dai Sindacati dei”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Vincenzo Abate, presidente di Adc, Valerio Ingenito, presidente di Aidc, Rosario Camaggio, presidente di Aip/Andoc, Matteo Cuomo, ...

