"Come puoi essere così stupido? Guardami, gattino". Medvedev dà fuori di testa, orrore contro l'arbitro | Video (Di venerdì 28 gennaio 2022) La semifinale degli Australian Open tra Tsitsipas e Medvedev è stata vinta dal russo al quarto set, proprio Come la prima semifinale della giornata di oggi, venerdì 28 gennaio, tra Nadal e Berrettini. Un match tesissimo che ha regalato spettacolo, ma anche polemiche e scintille. Il tennista russo, infatti, durante il secondo set ha perso le staffe e non le ha mandate a dire all'arbitro, accusando Tsitsipas di aver ricevuto coaching dal suo box. “Sei stupido? Come puoi essere così stupido nella semifinale di un Grande Slam? Può parlare ad ogni punto suo padre? Può? Rispondi alla mia domanda? Guardami! Sto parlando con te!“, ha urlato Medvedev all'arbitro. E, il russo, dopo aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) La semifinale degli Australian Open tra Tsitsipas eè stata vinta dal russo al quarto set, propriola prima semifinale della giornata di oggi, venerdì 28 gennaio, tra Nadal e Berrettini. Un match tesissimo che ha regalato spettacolo, ma anche polemiche e scintille. Il tennista russo, infatti, durante il secondo set ha perso le staffe e non le ha mandate a dire all', accusando Tsitsipas di aver ricevuto coaching dal suo box. “Seinella semifinale di un Grande Slam? Può parlare ad ogni punto suo padre? Può? Rispondi alla mia domanda?! Sto parlando con te!“, ha urlatoall'. E, il russo, dopo aver ...

Medvedev, rabbia e orgoglio da campione "Il padre di Tsitsipas può parlare a ogni punto, perché non fai niente! Rispondimi! Come puoi arbitrare così male in una semifinale Slam? Guardami, sto parlando con te" urla. A fine set, uscendo dal ...

