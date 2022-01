Come i novax stanno finanziando il loro movimento con le Instagram Stories (Di venerdì 28 gennaio 2022) I no-vax hanno trovato il modo di aggirare le regole che vietano o limitano di molti i contenuti disinformativi contro i vaccini. Come? Tramite gli adesivi Instagram Stories. Secondo un rapporto di Media Matters questo metodo è fondamentale per la diffusione di contenuti no-vax su siti terzi e anche per vendere prodotti e promuovere eventi legati a questa galassia. Così facendo, da Instagram gli utenti possono essere veicolati su piattaforme terze che non subiscono gli stessi controlli, favorendo così la disinformazione incontrollata rispetto alla tematica vaccini. LEGGI ANCHE >>> Se ricevete su Whatsapp il messaggio sui “500 euro a chi si vaccina”, cancellatelo: è phishing I no-vax utilizzano gli adesivi Instagram Stories per fare disinformazione Si parla di «decine di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 28 gennaio 2022) I no-vax hanno trovato il modo di aggirare le regole che vietano o limitano di molti i contenuti disinformativi contro i vaccini.? Tramite gli adesivi. Secondo un rapporto di Media Matters questo metodo è fondamentale per la diffusione di contenuti no-vax su siti terzi e anche per vendere prodotti e promuovere eventi legati a questa galassia. Così facendo, dagli utenti possono essere veicolati su piattaforme terze che non subiscono gli stessi controlli, favorendo così la disinformazione incontrollata rispetto alla tematica vaccini. LEGGI ANCHE >>> Se ricevete su Whatsapp il messaggio sui “500 euro a chi si vaccina”, cancellatelo: è phishing I no-vax utilizzano gli adesiviper fare disinformazione Si parla di «decine di ...

