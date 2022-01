Come ha reagito Giorgia Meloni alla bocciatura di Casellati? Spoiler: male, malissimo (Di venerdì 28 gennaio 2022) La prova del nove non ha dato il risultato aspettato e in questi minuti stanno volando stracci all’interno del centrodestra. I partiti della coalizione stano facendo la conta per risalire alla “paternità” dei franchi tiratori che hanno affossato la prova di forza attorno al nome di Elisabetta Casellati. I partiti si accusano a vicenda. Anzi, Lega e Fratelli d’Italia se la prendono con Forza Italia e gli altri movimenti politici che fanno parte della costellazione del centrodestra. E Giorgia Meloni l’ha presa malissimo. E le tensioni sono rese ancor più palesi dall’acceso confronto tra Ignazio La Russa e Giovanni Toti. Giorgia Meloni non ha preso benissimo la bocciatura di Casellati Poco dopo l’ufficializzazione del risultato del ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) La prova del nove non ha dato il risultato aspettato e in questi minuti stanno volando stracci all’interno del centrodestra. I partiti della coalizione stano facendo la conta per risalire“paternità” dei franchi tiratori che hanno affossato la prova di forza attorno al nome di Elisabetta. I partiti si accusano a vicenda. Anzi, Lega e Fratelli d’Italia se la prendono con Forza Italia e gli altri movimenti politici che fanno parte della costellazione del centrodestra. El’ha presa. E le tensioni sono rese ancor più palesi dall’acceso confronto tra Ignazio La Russa e Giovanni Toti.non ha preso benissimo ladiPoco dopo l’ufficializzazione del risultato del ...

