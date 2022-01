Come faranno Raiuno e Canale 5 a seguire l’eventuale ottavo scrutinio del presidente della Repubblica (Di venerdì 28 gennaio 2022) E adesso sull’elezione del presidente della Repubblica, dal punto di vista della comunicazione, arriva anche la scure del palinsesto televisivo. In questa lunga settimana di elezione del prossimo inquilino del Quirinale, siamo stati abituati a lunghe maratone dei talk show politici, sia sulle reti Rai, sia sulle reti Mediaset. Ma il fatto di incrociare un possibile scrutinio con la prima serata del sabato sera era una ipotesi che in pochi avevano auspicato: tutti si aspettavano che l’elezione avvenisse molto prima. Senza contare il fatto che l’esigenza del doppio scrutinio giornaliero si è resa necessaria (ed è stata accolta) soltanto nelle ultime ore, non essendo prevista all’inizio del “rituale” dell’elezione del presidente della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 28 gennaio 2022) E adesso sull’elezione del, dal punto di vistacomunicazione, arriva anche la scure del palinsesto televisivo. In questa lunga settimana di elezione del prossimo inquilino del Quirinale, siamo stati abituati a lunghe maratone dei talk show politici, sia sulle reti Rai, sia sulle reti Mediaset. Ma il fatto di incrociare un possibilecon la prima serata del sabato sera era una ipotesi che in pochi avevano auspicato: tutti si aspettavano che l’elezione avvenisse molto prima. Senza contare il fatto che l’esigenza del doppiogiornaliero si è resa necessaria (ed è stata accolta) soltanto nelle ultime ore, non essendo prevista all’inizio del “rituale” dell’elezione del...

