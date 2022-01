Combinata nordica Seefeld Gundersen | Riiber trionfa nella prima tappa | Pittin miglior azzurro

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Jarl Magnusha prevalsodel Triple diper quanto riguarda lamaschile. Si tratta dell’ultimo weekend dedicato alla Coppa del Mondodella partenza alla volta delle Olimpiadi 2022 di Pechino. Il norvegese ha dominato dal trampolino per poi gestire la situazione sugli sci stretti. In seconda posizione è arrivato il tedesco Geiger, in ritardo di 25”. Terzo l’austriaco Lamparter. Il primo degli azzurri è stato Alessandro(trentesimo). Dietro di lui Samuel Costa (trentasettesimo), Raffaele Buzzi (quarantesimo) ed Aaron Kostner (cinquantesimo). SportFace.