Combinata nordica | annullato il primo salto del triple di Seefeld Riiber partirà davanti grazie ai risultati delPCR

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildiinizia nel segno del vento che costringe la direzione di gara a cancellare la frazione didella prima gara dell’appuntamento triplo di Coppa del Mondo. Verranno quindi utilizzati i punteggi ottenuti ieri nel Provisional Competition Round, il che significa che sarà Jarl Magnusa partirea tutti nella frazione di fondo, con un vantaggio già enorme sui suoi avversari. Il fenomeno norvegese è al ritorno alle gare dopo una lunga pausa di oltre un mese, dovuta ad un piccolo infortunio. In attesa di tornare a gareggiare nella propria disciplina,ha preso parte lo scorso 19 gennaio ai campionati nazionali norvegesi dicon gli Sci, arrivando addirittura al secondo posto, precedendo diversi atleti di Coppa del Mondo di ...

