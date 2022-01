Coltivava marijuana nell'armadio, impiegato patteggia un anno e mezzo di reclusione (Di venerdì 28 gennaio 2022) CIVITANOVA - Eseguirono una perquisizione per cercare merce contraffatta, trovarono una coltivazione indoor di marijuana . Un impiegato patteggia un anno e mezzo di reclusione. La sentenza è stata ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 28 gennaio 2022) CIVITANOVA - Eseguirono una perquisizione per cercare merce contraffatta, trovarono una coltivazione indoor di. Unundi. La sentenza è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Coltivava marijuana Coltivava marijuana nell'armadio, impiegato patteggia un anno e mezzo di reclusione CIVITANOVA - Eseguirono una perquisizione per cercare merce contraffatta, trovarono una coltivazione indoor di marijuana . Un impiegato patteggia un anno e mezzo di reclusione. La sentenza è stata emessa mercoledì scorso, mentre l'attività di indagine risale a giugno di due anni fa, in pieno lockdown. Era la ...

Coltivava cannabis per alleviare gli effetti della sclerosi multipla, prosciolto dall'accusa di detenzione Lo scorso ottobre, infatti, i carabinieri hanno citofonato a casa dell'uomo con un mandato di perquisizione e hanno trovato e sequestrato tre piante di marijuana e una piccola serra. L'accusa è ...

Coltiva marijuana in casa: denunciato Aveva allestito una coltivazione idroponica di canapa indiana nel resede dell’abitazione, ma è stato scoperto dai finanzieri della Compagnia di San Giovanni. A finire nei guai con la legge un italiano ...

