Colpito da una scarica elettrica in casa: muore folgorato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un uomo di 40 anni, Giovanni Caronna, è morto folgorato nella sua abitazione di Partinico (Palermo) mentre stava effettuando dei lavori in casa. La tragedia è avvenuta questa mattina in contrada Badia. Secondo una prima... Leggi su today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un uomo di 40 anni, Giovanni Caronna, è mortonella sua abitazione di Partinico (Palermo) mentre stava effettuando dei lavori in. La tragedia è avvenuta questa mattina in contrada Badia. Secondo una prima...

