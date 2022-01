Colori Regioni, si va verso l’abolizione della zona gialla e arancione (Di venerdì 28 gennaio 2022) e l’adozione di una nuova zona rossa “light” Dal primo febbraio dovrebbe cambiare l’attuale divisione in fasce di colore prevista per le Regioni. Dovrebbero scomparire la fascia gialla e arancione, mentre quella rossa continuerà a esistere ma subirà una serie di modifiche. L’attuale situazione pandemica e l’introduzione del super green pass hanno modificato l’assetto pandemico, tant’è che le limitazioni di zona gialla e arancione già di fatto non sono più in essere. Quello che effettivamente fa la differenza è il possesso o meno del super green pass. Dunque si va verso l’abolizione del giallo e dell’arancione. Leggi anche: GREEN PASS IN SCADENZA PER MOLTI ITALIANI, ECCO LA SOLUZIONE Per quanto riguarda la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) e l’adozione di una nuovarossa “light” Dal primo febbraio dovrebbe cambiare l’attuale divisione in fasce di colore prevista per le. Dovrebbero scomparire la fascia, mentre quella rossa continuerà a esistere ma subirà una serie di modifiche. L’attuale situazione pandemica e l’introduzione del super green pass hanno modificato l’assetto pandemico, tant’è che le limitazioni digià di fatto non sono più in essere. Quello che effettivamente fa la differenza è il possesso o meno del super green pass. Dunque si vadel giallo e dell’. Leggi anche: GREEN PASS IN SCADENZA PER MOLTI ITALIANI, ECCO LA SOLUZIONE Per quanto riguarda la ...

