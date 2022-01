Colle | spunta l' sms che ha sedato la rivolta da cortile dei peones

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Neldi Montecitorio, un drappello trasversale di grandi elettori era impegnato nel passatempo tipico di ogni peone nei giorni convulsi in cui si elegge il presidente della Repubblica: fare a pezzi il proprio leader. Poi...

Advertising

paoloigna1 : RT @ettoremaria: Corsa al Colle, IV scrutinio. Sale Mattarella, scompaiono Casini e Belloni, spunta Frattini, ma dura una mezza notte… http… - paoloigna1 : RT @ettoremaria: Corsa al Colle, IV scrutinio. Sale Mattarella, scompaiono Casini e Belloni, spunta Frattini, ma dura una mezza notte… Cors… - ettoremaria : Corsa al Colle, IV scrutinio. Sale Mattarella, scompaiono Casini e Belloni, spunta Frattini, ma dura una mezza nott… - ettoremaria : Corsa al Colle, IV scrutinio. Sale Mattarella, scompaiono Casini e Belloni, spunta Frattini, ma dura una mezza nott… - marcoranieri72 : RT @NicolaPorro: ?? #Quirinale, ecco la terza votazione. Spunta una novità: cosa hanno deciso i leader politici (DIRETTA VIDEO) ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Colle spunta

ilGiornale.it

Ma chi l'ha detto che i grandi elettori sono un branco di ignoranti, fisiologicamente preda di impulsi politici irrazionali? Evidentemente deluso dalla gestione bicefala delle trattative quirinalizie ...Se non c'è Draghi al, Conte vince. Se si arriva a un altro nome condiviso, Conte vince ". Di Maio, è il sotto - testo, perde. Certo è che la divisione interna, le due faglie, sono ormai così ...Nel cortile di Montecitorio, un drappello trasversale di grandi elettori era impegnato nel passatempo tipico di ogni peone nei giorni convulsi in cui si elegge il presidente della Repubblica: fare a p ...Dunque il nome dell'ex sottosegretario alla Difesa ha raccolto molti voti anche al di fuori del suo partito, più del doppio. È il più votato dopo Mattarella, ma la partita per il Colle è ancora tutta ...