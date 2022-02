‘Codice terrestre’ di Gabriela Fantato | un viaggio verso l’ignoto all’insegna della polisemia

Leggi su 900letterario

Per chi è abituato alle canzonette con un'ottica molto superficiale e approssimativasembrerebbe scegliere il caos all'ordine, l'entropia alla sintropia. In realtà la poetessa sceglie di attingere talvolta dell'inconscio perché è lì in cui si trova l'amalgama tra impulso vitale e verità, nella sfera razionale disgiunti e contrapposti. Ma questo non significa che si abbandoni completamente all'inconscio. C'è una coscienza e con essa un ottimo gusto letterario che sorvegliano, censurano, vigilano sempre. È una poesia densa, complessa, denotata da una grande ricchezza lessicale. Laspicca per la sua bravura nel saper miscelare astratto e figurativo, psichico e somatico, così come nel saper interfacciare l'io e il mondo.