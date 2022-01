Clima teso Meloni | c’è chi lavora per impedire l’elezione di un presidente di centrodestra

(Di venerdì 28 gennaio 2022) ”Certamente sono mancati i voti del, non certo i nostri”, dice amareggiato Ignazio La Russa tra i fondatori di Fdi. ”Mancano i voti di Fi e ‘Cambiamo”’, dice a mezza bocca un big della Lega che allarga le braccia. ”E’ una Caporetto”, commenta un parlamentare azzurro di lungo corso. Il ‘flop’ di Elisabetta Alberti Casellati, lanciata stamattina ufficialmente nell’agone quirinalizio da Matteo Salvini a nome del, scuote la coalizione e apre la caccia al ‘fuoco amico’, ovvero al franco tiratore. Le accuse sono reciproche, ma sostanzialmente nel mirino finiscono i ‘centristi’ e il partito di riferimento della seconda carica dello Stato, ovvero Forza Italia. Lì si appuntano i sospetti perché è noto che lì ci sono anche i fautori della candidatura di Pierferdinando Casini. Ipotesi che anche i centristi dell’altro schieramento sono ...

