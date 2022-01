Cirino Pomicino incenerisce Formigli: “Non dire sciocchezze, basta disinformazione” (video) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il ruggito di Cirino Pomicino incenerisce Corrado Formigli. “Lei fa disinformazione” strilla l’ex Dc a Piazzapulita il talk-show del giovedì sera in onda su La7: si stava parlando della capacità di Mario Draghi di tenere a bada la crisi economica in Italia, quando Corrado Formigli ha fatto un’osservazione improvvida mentre parlava cn l’economista in studio: “Ci sono due poltrone per fare questo: una è quella di premier, l’altra è quella di presidente della Repubblica”. Al che Cirino Pomicino non ha potuto trattenersi nel sentire parlare di questo doppio ruolo, che è una sgrammaticatura istituzionale. Ha interrotto il conduttore con rabbia: “Non dica sciocchezze! Alla riunione dei capi di Stato e di governo in Europa va il presidente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il ruggito diCorrado. “Lei fa” strilla l’ex Dc a Piazzapulita il talk-show del giovedì sera in onda su La7: si stava parlando della capacità di Mario Draghi di tenere a bada la crisi economica in Italia, quando Corradoha fatto un’osservazione improvvida mentre parlava cn l’economista in studio: “Ci sono due poltrone per fare questo: una è quella di premier, l’altra è quella di presidente della Repubblica”. Al chenon ha potuto trattenersi nel sentire parlare di questo doppio ruolo, che è una sgrammaticatura istituzionale. Ha interrotto il conduttore con rabbia: “Non dica! Alla riunione dei capi di Stato e di governo in Europa va il presidente ...

