Cinema | le uscite del weekend 27-30 gennaio | arriva “La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley”

Anche in questo weekend, il Cinema si arricchisce di nuovi titoli. Tra i più attesi, infatti, arriva in Italia La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, il nuovo film del regista Premio Oscar Guillermo del Toro. Con un cast stellare, composto da Bradley Cooper (nel ruolo principale), Cate Blanchette, Toni Colette e Rooney Mara, la pellicola segue le vicende di un uomo che lavora in un circo ambulante. Quest'ultimo si mostrerà particolarmente in grado di manipolare le persone e si fingerà chiaroveggente. L'uomo si ritroverà coinvolto in un perverso gioco con la complicità di una psicologa che si mostrerà priva di scrupoli. Fin dalla sua prima uscita, la pellicola ha ricevuto una tiepida accoglienza, neanche lontanamente paragonabile ai precedenti

