Ciclocross: Valentina Corvi e Luca Paletti si aggregano agli azzurri per i Mondiali all'ultimo secondo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Covid-19 aveva stravolto le convocazioni azzurre verso i Mondiali 2022 di Ciclocross, in programma nel week-end negli USA a Fayetteville. Oggi, per fortuna, una buona notizia per la Nazionale italiana: terminata la quarantena di cinque giorni per gli juniores Valentina Corvi e Luca Paletti che si sono potuti dunque aggiungere alla squadra. Viaggio molto lungo all'ultimo secondo per i due azzurri: oltre dieci ore di volo, con scalo in quel di New York. Ciclocross, al via i Mondiali di Fayetteville con la nuova Team Relay. azzurri in gara grazie ad un cambio di regolamento Il commento del team manager italiano Roberto Amadio ai microfoni di Tuttobiciweb: "Si tratta di un ...

