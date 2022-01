Ciclocross oggi, Mondiali 2022: orari 28 gennaio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di venerdì 28 gennaio 2022) Iniziano oggi, giovedì 28 gennaio, i Mondiali di Ciclocross di Fayetteville 2022. La gara che aprirà la rassegna iridata sarà la prima volta storica della Team Relay, presentata ancora in via sperimentale e che non offrirà titoli iridati ufficiali. La gara è stata molto vicina ad essere cancellata, nel momento in cui tante delle squadre hanno visto le proprie rose decimate dai protocolli anti-Covid. L’UCI ha deciso allora di modificare il regolamento, abbassando il numero di corridori per squadra da 6 a 4. Grazie a questa decisione, l’Italia potrà disputare la gara e giocarsi le proprie possibilità di podio contro le nazionali del Belgio, degli Stati Uniti, del Canada e della Repubblica Ceca. Partenza della gara prevista per le 19:30 ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Iniziano, giovedì 28, ididi Fayetteville. Lache aprirà la rassegna iridata sarà la prima volta storica della Team Relay, presentata ancora in via sperimentale e che non offrirà titoli iridati ufficiali. Laè stata molto vicina ad essere cancellata, nel momento in cui tante delle squadre hanno visto le proprie rose decimate dai protocolli anti-Covid. L’UCI ha deciso allora di modificare il regolamento, abbassando il numero di corridori per squadra da 6 a 4. Grazie a questa decisione, l’Italia potrà disputare lae giocarsi le proprie possibilità di podio contro le nazionali del Belgio, degli Stati Uniti, del Canada e della Repubblica Ceca. Partenza dellaprevista per le 19:30 ...

