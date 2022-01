Ciclocross | Mondiali 2022 | Italia sul gradino più alto del podio nel Team Relay! Battuti Stati Uniti e Belgio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’ha inaugurato nel migliore dei modi i Campionati del Mondo didi Fayetteville (). Il quartetto formato da Stefano Leone, Silvia Persico, Lucia Bramati e Davide Toneatti si è imposto sui padroni di casa e sul, relegato al terzodel. L’unico dispiacere dopo una gara così brillante per il tricolore è che si tratti di un Test Event, ovvero una prova a scopo dimostrativo senza l’assegnazione delle medaglie. Inoltre la corsa è stata ridimensionata a causa del dilagare del virus tra gli atleti e da sei rappresentanti per Nazione si è passati a quattro. Scelta che, a ragion veduta, ha favorito non poco la compagine azzurra. I nostri portacolori sono partiti alla grande con Samuele Leone per poi issarsi fino alla seconda ...

Advertising

nyepez : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, Mondiali ciclocross negli Usa: l’Italia vince la staffetta - Gazzetta_it : Ciclismo, Mondiali ciclocross negli Usa: l’Italia vince la staffetta - AndreaPecchia1 : Non dovevamo neanche partecipare e invece toh, abbiamo vinto la staffetta ai mondiali di #ciclocross. E niente...… - MichGPS : Successo del quartetto azzurro nel team relay ai mondiali di ciclocross di #Fayetteville2022. Grandi ragazzi… - bikechannel_ : ?????? PAZZA ITALIA!!!?? Successo del quartetto azzurro nel team relay ai mondiali di ciclocross di #Fayetteville2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclocross Mondiali

una prova dimostrativa, ma vincere è sempre bello. Sabato si aprono idia Fayetteville, in Arkansas, che assegneranno sei titoli tra juniores, Under 23 ed élite, uomini e donne. Oggi si è svolta la staffetta, con quattro crossisti per nazione, una ...Scattano sabato sul circuito Centennial Park di Fayetteville, in Arkansas, idi. Una trasferta caratterizzata da decine di casi di Covid che hanno costretto le varie Nazionali a schierare formazioni ridotte. Si assegnano sei titoli: juniores, Under 23 ed ...L’Italia ha inaugurato nel migliore dei modi i Campionati del Mondo di ciclocross di Fayetteville (Stati Uniti). Il quartetto formato da Stefano Leone, Silvia Persico, Lucia Bramati e Davide Toneatti ...L'Italia ha inaugurato nel migliore dei modi i Campionati del Mondo di ciclocross di Fayetteville (Stati Uniti). Il quartetto formato da Stefano Leone, Silvia Persico, Lucia Bramati e Davide Toneatti ...