"Ci sono proprio loro". C'è posta per te, i super ospiti della quarta puntata (Di venerdì 28 gennaio 2022) La notizia tanto attesa su 'C'è posta per te' è stata comunicata in via ufficiale. Nella serata di sabato 29 gennaio sarà trasmessa la quarta puntata del programma di Maria De Filippi e tutti attendevano con trepidazione l'annuncio degli ospiti. Saranno due e sono dei nomi eccezionali, infatti il pubblico non potrà che essere soddisfatto della scelta della conduttrice. Si prospetta un appuntamento emozionante ed entusiasmante, che terrà incollati davanti al piccolo schermo milioni di italiani. A proposito di 'C'è posta per te', la scorsa settimana è stato padrone del sabato sera. Su Rai1 'Tali e Quali', in onda dalle 21.31 alle 23.59, ha conquistato 4.013.000 spettatori pari al 18.8% di share. Su Canale 5 'C'è posta per te', in onda ...

