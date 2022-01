"Ci ha messo troppo a reagire". Sindacalista assolto dalle molestie (Di venerdì 28 gennaio 2022) La hostess aveva denunciato il Sindacalista per "molestie sessuali". Il tribunale di Busto Arsizio lo ha assolto per "insussistenza del fatto". I giudici: "vittima ha reagito dopo 20 secondi" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) La hostess aveva denunciato ilper "sessuali". Il tribunale di Busto Arsizio lo haper "insussistenza del fatto". I giudici: "vittima ha reagito dopo 20 secondi"

