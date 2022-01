Christian, la recensione: nuovi miracoli su Sky, in un mondo senza santi né eroi (Di venerdì 28 gennaio 2022) La recensione di Christian, la serie Sky Original con Edoardo Pesce, la storia dello scagnozzo di un boss a cui appaiono quelle che sembrano stimmate, disponibile su Sky e NOW dal 28 gennaio 2022. Si torna a parlare di miracoli in casa Sky. Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore la serie firmata da Niccolò Ammaniti qualche anno fa, ma in questo caso i toni sono molto diversi da quella produzione: come spiegheremo nella nostra recensione di Christian, il nuovo Sky Original prodotto con Lucky Red è un mix di crime e soprannaturale con sfumature pulp che lo rendono intrigante nella sua originalità. Un mix difficile da mantenere che i registi Stefano Lodovichi e Roberto Cinardi, aiutati dall'ottimo lavoro degli autori degli script, riescono miracolosamente a mantenere per i sei episodi della prima stagione … Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ladi, la serie Sky Original con Edoardo Pesce, la storia dello scagnozzo di un boss a cui appaiono quelle che sembrano stimmate, disponibile su Sky e NOW dal 28 gennaio 2022. Si torna a parlare diin casa Sky. Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore la serie firmata da Niccolò Ammaniti qualche anno fa, ma in questo caso i toni sono molto diversi da quella produzione: come spiegheremo nella nostradi, il nuovo Sky Original prodotto con Lucky Red è un mix di crime e soprannaturale con sfumature pulp che lo rendono intrigante nella sua originalità. Un mix difficile da mantenere che i registi Stefano Lodovichi e Roberto Cinardi, aiutati dall'ottimo lavoro degli autori degli script, riescono miracolosamente a mantenere per i sei episodi della prima stagione …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Christian, la recensione: nuovi miracoli su Sky, in un mondo senza santi né eroi - PaoloSutera : Oggi su @SkyItalia e @NOWTV_It, parte una serie che ci ricorda che in Italia si può andare oltre il solito genere d… - Damiano_Pan : RT @TheHotCorn_: OPINIONI | #Christian: i miracoli di #EdoardoPesce, la visione di #StefanoLodovichi e una serie imperdibile - SerenaNannelli : “Christian”, il crime mistico in salsa romana da vedere su Sky. La recensione in anteprima. - ItaliaStartUp_ : Christian è la serie che mostra il miracolo ambiguo dell'umanità -