Christian, gli episodi 1 e 2 della serie tv stasera su Sky e NOW: anticipazioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) stasera su Sky Atlantic e NOW debutta Christian, la nuova serie tv con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria: ecco le anticipazioni degli episodi 1 e 2. Debutta stasera su Sky Atlantic alle 21:15 - anche in streaming su NOW e on demand su SKY - Christian, la serie tv che si muove fra crime, soprannaturale e genere supereroistico con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Prodotta da Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect, Christian è composta da sei episodi diretti da Stefano Lodovichi - anche produttore creativo - e Roberto "Saku" Cinardi. Le anticipazioni degli episodi 1 e 2 di Christian (qui la nostra recensione della serie ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022)su Sky Atlantic e NOW debutta, la nuovatv con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria: ecco ledegli1 e 2. Debuttasu Sky Atlantic alle 21:15 - anche in streaming su NOW e on demand su SKY -, latv che si muove fra crime, soprannaturale e genere supereroistico con Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Prodotta da Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect,è composta da seidiretti da Stefano Lodovichi - anche produttore creativo - e Roberto "Saku" Cinardi. Ledegli1 e 2 di(qui la nostra recensione...

