Chiara Ferragni rivela: «Mi dissero che non potevo avere figli. Mi ha salvata la terapia» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Su Instagram l'influencer, oggi mamma orgogliosa di Leone e Vittoria, è tornata a parlare di uno dei periodi più difficili della sua vita. Era il 2016, stava da sola a Los Angeles, e un medico le disse che diventare madre per lei sarebbe stato molto difficile Leggi su vanityfair (Di venerdì 28 gennaio 2022) Su Instagram l'influencer, oggi mamma orgogliosa di Leone e Vittoria, è tornata a parlare di uno dei periodi più difficili della sua vita. Era il 2016, stava da sola a Los Angeles, e un medico le disse che diventare madre per lei sarebbe stato molto difficile

Advertising

vogue_italia : Chiara Ferragni + SCHIAPARELLI= una combinazione perfetta di eleganza e originalità ?? - zazoomblog : Chiara Ferragni e Fedez in crisi: spunta la terza persona “famosa” - #Chiara #Ferragni #Fedez #crisi:… - infoitcultura : 'Chiara Ferragni e Fedez in crisi: spunta la terza persona (dal nome famoso)' - infoitcultura : 'Chiara Ferragni e Fedez in crisi: c'entra una terza persona' - infoitcultura : “Chiara Ferragni e Fedez in crisi, pesante maretta. La causa è un nome noto” -