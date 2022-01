Chiara Ferragni: “Mi dissero che non potevo avere figli, avevo dei problemi di salute. Così ho iniziato la terapia” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Chiara Ferragni a cuore aperto. L’imprenditrice digitale ha approfittato di un momento libero nella sua agenda per dedicarsi a rispondere alle domande dei suoi followers. Tra queste ce ne era anche una riguardo a un momento difficile del suo passato, quando viveva negli Stati Uniti e i medici le diagnosticarono l’ovaio policistico, dicendole che difficilmente avrebbe potuto avere figli in futuro. Per lei fu un duro colpo ma le diede lo slancio per iniziare a lavorare su se stessa: come siano andate poi le cose è noto, visto che oggi Chiara ha due bellissimi bimbi, Leone e Vittoria, ma la sua storia vuole essere di ispirazione per tante ragazze. “Quando abitavo a Los Angeles ho passato dei momenti molto belli e momenti meno belli – ha iniziato a raccontare Chiara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022)a cuore aperto. L’imprenditrice digitale ha approfittato di un momento libero nella sua agenda per dedicarsi a rispondere alle domande dei suoi followers. Tra queste ce ne era anche una riguardo a un momento difficile del suo passato, quando viveva negli Stati Uniti e i medici le diagnosticarono l’ovaio policistico, dicendole che difficilmente avrebbe potutoin futuro. Per lei fu un duro colpo ma le diede lo slancio per iniziare a lavorare su se stessa: come siano andate poi le cose è noto, visto che oggiha due bellissimi bimbi, Leone e Vittoria, ma la sua storia vuole essere di ispirazione per tante ragazze. “Quando abitavo a Los Angeles ho passato dei momenti molto belli e momenti meno belli – haa raccontare...

