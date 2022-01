Chi sarà eletto presidente si rilegga Cassese sulla magistratura (Di venerdì 28 gennaio 2022) Al direttore - Che cosa succede, caro Cerasa, se i grandi elettori non riescono a trovare un nuovo presidente della Repubblica? Torna il re?Giuliano Cazzola Difficile fare previsioni. Ma se proprio dobbiamo giocare con i nomi una piccola certezza c’è. E a prescindere dalla candidatura, chiunque sarà eletto presidente della Repubblica farebbe bene a rileggere questo passaggio di Sabino Cassese sulla magistratura, consegnato qualche mese fa alla Leopolda di Matteo Renzi. Si parla di giustizia, si parla di Italia, si parla di futuro. “La Costituzione separa i poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Ma una parte dell’ordine giudiziario, una parte di magistrati, ha le posizioni più importanti nel ministero della ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Al direttore - Che cosa succede, caro Cerasa, se i grandiri non riescono a trovare un nuovodella Repubblica? Torna il re?Giuliano Cazzola Difficile fare previsioni. Ma se proprio dobbiamo giocare con i nomi una piccola certezza c’è. E a prescindere dalla candidatura, chiunquedella Repubblica farebbe bene a rileggere questo passaggio di Sabino, consegnato qualche mese fa alla Leopolda di Matteo Renzi. Si parla di giustizia, si parla di Italia, si parla di futuro. “La Costituzione separa i poteri: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Ma una parte dell’ordine giudiziario, una parte di magistrati, ha le posizioni più importanti nel ministero della ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi sarà Casellati, poi Draghi o Casini: oggi il centrodestra va alla conta sul Quirinale ma c'è il piano B Per quanto riguarda il centrodestra la decisione finale su chi votare sarà presa stamattina durante il vertice dei leader. "Domani - ha spiegato Matteo Salvini al termine di quello di ieri sera - il ...

Il nuovo sistema fiscale sarà più leggero e più semplice, spiega Luigi Marattin Come sarà attuato? Nel nostro ordinamento, abbiamo una ventina di imposte (sconosciute ai più) che, ... Va ricordato a chi ci accusa di non dire parole abbastanza dure contro l'evasione: preferiamo i ...

