Chi è Federica Calemme? Età, fidanzato e Instagram (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ecco tutto quello che sappiamo su Federica Calemme, concorrente al GF Vip 6. Età, origini, fidanzato e Instagram. Chi è Federica Calemme Nome e Cognome: Federica CalemmeData di nascita: 4 febbraio 1996Luogo di Nascita: Casalnuovo di NapoliEtà: 25 anniAltezza: 1,70 cmPeso: Informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Influencer e modellafidanzato: Informazione non disponibileFigli: Non ha figliTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo Instagram: @Federica Calemme Federica Calemme biografia, età e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ecco tutto quello che sappiamo su, concorrente al GF Vip 6. Età, origini,. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 4 febbraio 1996Luogo di Nascita: Casalnuovo di NapoliEtà: 25 anniAltezza: 1,70 cmPeso: Informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Influencer e modella: Informazione non disponibileFigli: Non ha figliTatuaggi: Non ha tatuaggi visibiliProfilo: @biografia, età e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Kabir, Federica e Soleil. #GFVIP - martina20047130 : Mi fate una cortesia salvare chi vi aggrada ma non voglio più vedere foto di nathaly e Fede perché nathaly con fede… - federica_cost : Giulia ma precisamente chi ci crede ? Dai su #prelemi - rango_claudia : RT @FedericaInnoce9: #gianfede #gfvip Alla faccia di tutti i rosiconi e a chi non sta credendo a questa coppia.. Stamani vedo una Federica… - DisBruna : RT @Jes912: Federica 'Mi manca un sacco litigare fuori da qua' Gianmaria 'Ma con chi?' Federica 'Ma pure con la gente in mezzo alla strada'… -