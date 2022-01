Chi è Antonio Medugno? Età, altezza, fidanzata e Instagram (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è Antonio Medugno, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’altezza, la fidanzata e dove seguirlo su Instagram e social. Chi è Antonio Medugno Nome e Cognome: Antonio MedugnoData di nascita: 1998Luogo di Nascita: NapoliEtà: 24 annialtezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modello e influencerfidanzata: informazione non disponibileFigli: Antonio non ha figliTatuaggi: Antonio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su chi è, concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’, lae dove seguirlo sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1998Luogo di Nascita: NapoliEtà: 24 anni: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modello e influencer: informazione non disponibileFigli:non ha figliTatuaggi:L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Tommson73 : @Antonio_Tajani Ridicoli! Sapevate che bisognava votare il Presidente dall'inizio del governo Draghi e state ancora… - stev2005 : @Antonio_Tajani Potete votare chi volete, a noi popolino ignorante non cambierà nulla. - IlCastiga : @Antonio_Tajani Mi sembra che qualcuno non ha capito il senso della parole voterà unito Chi è stato a non mandare la casellati al quorum? - DaniaFalzolgher : @Antonio_Tajani Chi, quella che difendeva Berlusconi sostenendo la stronzata di Ruby nipote di......? Che negava le… - Diregiovani : Gianluca Costantino e Antonio Medugno sono i nuovi concorrenti del #GFVip6. Ma chi sono? ?? #GrandeFratelloVip… -