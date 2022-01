Chi è Anselma Dell’Olio | la moglie del giornalista Giuliano Ferrara

Leggi su dilei

(Di venerdì 28 gennaio 2022) È molto nota grazie ai suoi tanti ruoli e interessi che girano intorno ai mondi dell’informazione e allo spettacolo: regista, critica cinematografica,, attrice e anche traduttrice. È, nota con il nome d’arte di Selma Jean, edi. Di origini americane, è naturalizzata italiana. Apprezzatissima femminista impegnata in tante battaglie a favore dei diritti civili negli Usa tra gli anni 60 e i 70, si è trasformata in una figura amatissima anche in Italia grazie ai tanti programmi radiofonici che televisivi in cui ha partecipato, distinguendosi tra i tanti ospiti: si è sempre mostrata preparatissima sui temi di attualità e di grande complessità. Le tematiche di suo interesse sono infinite: è sicuramente quella ...