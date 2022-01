Che dio ce la mandi buona! I partiti in confusione totale bruciano nomi à gogo. Le rose continuano ad appassire. Uno dopo l’altro i quirinabili bocciati da veti incrociati, veleni e sospetti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il primo voto a maggioranza assoluta sul Quirinale finisce con l’ennesima fumata nera (leggi l’articolo). Ma l’attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, sale ancora al quarto scrutinio: mercoledì era a 125 ieri ha toccato quota 166. Distaccato a 56 voti si colloca il magistrato Nino Di Matteo lanciato dagli ex grillini del Gruppo misto che si sono ricomposti in l’Alternativa. Ma emerge anche un altro dato rilevante: il centrodestra, scegliendo l’astensione, rende plastica la sua non autosufficienza: 441 voti (12 in meno dei 453 previsti). Per tutta la giornata di ieri sono proseguiti i contatti tra i leader. Sul tavolo e al telefono corrono i nomi dei papabili. Quando il tempo delle rose sembra definitivamente tramontato. nomi BRUCIATI. I moderati del centrodestra e i renziani punterebbero su Pier Ferdinando Casini, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il primo voto a maggioranza assoluta sul Quirinale finisce con l’ennesima fumata nera (leggi l’articolo). Ma l’attuale capo dello Stato, Sergio Mattarella, sale ancora al quarto scrutinio: mercoledì era a 125 ieri ha toccato quota 166. Distaccato a 56 voti si colloca il magistrato Nino Di Matteo lanciato dagli ex grillini del Gruppo misto che si sono ricomposti in l’Alternativa. Ma emerge anche un altro dato rilevante: il centrodestra, scegliendo l’astensione, rende plastica la sua non autosufficienza: 441 voti (12 in meno dei 453 previsti). Per tutta la giornata di ieri sono pguiti i contatti tra i leader. Sul tavolo e al telefono corrono idei papabili. Quando il tempo dellesembra definitivamente tramontato.BRUCIATI. I moderati del centrodestra e i renziani punterebbero su Pier Ferdinando Casini, ...

