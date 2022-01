Champions League, Manchester City: tre giornate di squalifica per Kyle Walker (Di venerdì 28 gennaio 2022) La UEFA ha emanato tre giornate di squalifica per Kyle Walker, difensore del Manchester City. Il Comitato etico e disciplinare ha imposto la squalifica per il fallo effettuato dall’inglese sull’attaccante del Lipsia, Andre Silva, nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League. Il terzino del City, salterà quindi entrambe le partite contro lo Sporting (15 febbraio e 9 marzo), e in caso di qualificazione, l’andata dei quarti di finale. Il club e il giocatore potrebbero comunque presentare un ricorso alla UEFA. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) La UEFA ha emanato trediper, difensore del. Il Comitato etico e disciplinare ha imposto laper il fallo effettuato dall’inglese sull’attaccante del Lipsia, Andre Silva, nell’ultima partita della fase a gironi di. Il terzino del, salterà quindi entrambe le partite contro lo Sporting (15 febbraio e 9 marzo), e in caso di qualificazione, l’andata dei quarti di finale. Il club e il giocatore potrebbero comunque presentare un ricorso alla UEFA. SportFace.

