"Cercasi receptionist, le candidate ci mandino una foto in costume": 10mila euro di multa a un'azienda di Napoli (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una multa da 10mila euro. Questa la sanzione che un'azienda di Napoli ha ricevuto per aver chiesto in un annuncio di lavoro da receptionist le foto in costume da bagno delle candidate. Martedì 25 gennaio, infatti, una società con sede nel capoluogo della Campania, ha pubblicato online un annuncio di ricerca di personale rivolto esclusivamente a candidate di sesso femminile, contente la richiesta di "bella presenza" e l'invio di una foto a figura intera "in costume da bagno o similare". A comunicarlo è stato l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), che oggi ha provveduto a multare la società.

