C'è posta per te: ecco gli ospiti di sabato 29 gennaio 2022 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si rinnova, sabato 29 gennaio, in prima serata su Canale 5, l'appuntamento con C'è posta per te, il people show dei sentimenti, giunto alla 25esima edizione. Si tratta della quarta puntata stagionale, prima della consueta pausa sanremese di sabato 5 febbraio. Un'edizione, quella del 2022, che sta confermando il gradimento del pubblico, con ascolti che si sono attestati intorno al 29% di share, ma con meno spettatori rispetto allo scorso anno, quando, per via delle restrizioni sugli spostamenti per lo stato di emergenza, il sabato sera c'era più gente in casa di fronte alla TV. Anche nella prossima puntata, due storie saranno un regalo, ovvero chi scrive al programma chiede l'intervento di un ospite per omaggiare il destinatario della posta. Roberto ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si rinnova,29, in prima serata su Canale 5, l'appuntamento con C'èper te, il people show dei sentimenti, giunto alla 25esima edizione. Si tratta della quarta puntata stagionale, prima della consueta pausa sanremese di5 febbraio. Un'edizione, quella del, che sta confermando il gradimento del pubblico, con ascolti che si sono attestati intorno al 29% di share, ma con meno spettatori rispetto allo scorso anno, quando, per via delle restrizioni sugli smenti per lo stato di emergenza, ilsera c'era più gente in casa di fronte alla TV. Anche nella prossima puntata, due storie saranno un regalo, ovvero chi scrive al programma chiede l'intervento di un ospite per omaggiare il destinatario della. Roberto ...

