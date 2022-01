C'è posta per te, anticipazioni 29 gennaio: gli ospiti della puntata (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sabato 29 gennaio torna C'è posta per te con una nuova puntata ricca di storie di gente comune che cercherà di riallacciare rapporti con familiari o recuperare un amore perduto. Stando alle anticipazioni, le storie di questa puntata saranno particolarmente emozionanti e faranno cadere parecchie lacrime, per cui, preparate i fazzoletti. Ovviamente, come di consueto, non mancheranno gli ospiti vip che faranno delle sorprese ad alcuni protagonisti delle storie. C'è posta per te, anticipazioni 29 gennaio: una coppia si riconcilia C'è posta per te, da ben venticinque anni, dà la possibilità alla gente comune di risolvere conflitti in famiglia o di coppia e persino di ritrovare il primo amore giovanile. Nella ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sabato 29torna C'èper te con una nuovaricca di storie di gente comune che cercherà di riallacciare rapporti con familiari o recuperare un amore perduto. Stando alle, le storie di questasaranno particolarmente emozionanti e faranno cadere parecchie lacrime, per cui, preparate i fazzoletti. Ovviamente, come di consueto, non mancheranno glivip che faranno delle sorprese ad alcuni protagonisti delle storie. C'èper te,29: una coppia si riconcilia C'èper te, da ben venticinque anni, dà la possibilità alla gente comune di risolvere conflitti in famiglia o di coppia e persino di ritrovare il primo amore giovanile. Nella ...

