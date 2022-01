C’è ancora nebbia sul Quirinale. Siamo al sesto scrutinio e si va verso un’altra fumata nera. Pd, M5S, Leu e Italia Viva votano scheda bianca. Conte sente il centrodestra (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si profila un’altra fumata nera sul Quirinale, la seconda del giorno (QUI LA DIRETTA) e la sesta dopo quella di stamattina (leggi l’articolo) che ha visto affermarsi con 382 voti, ma senza essere eletta Capo dello Stato (ne servono 505), la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Pd, M5S e Leu e Italia Viva hanno già fatto sapere che voteranno scheda bianca. Si astengono, invece, i senatori del centrodestra. Si intensificano le trattative. Il leader del M5s Giuseppe Conte, hanno riferito fonti del Movimento, sta sentendo il centrodestra che “dopo questa forzatura istituzionale e il fallimento della prova appare molto diviso”, riferendosi al voto sulla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Si profilasul, la seconda del giorno (QUI LA DIRETTA) e la sesta dopo quella di stamattina (leggi l’articolo) che ha visto affermarsi con 382 voti, ma senza essere eletta Capo dello Stato (ne servono 505), la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Pd, M5S e Leu ehanno già fatto sapere che voteranno. Si astengono, invece, i senatori del. Si intensificano le trattative. Il leader del M5s Giuseppe, hanno riferito fonti del Movimento, stando ilche “dopo questa forzatura istituzionale e il fallimento della prova appare molto diviso”, riferendosi al voto sulla ...

