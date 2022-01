(Di venerdì 28 gennaio 2022)torna. Oggetto della discussione: ancora una volta, lafemminile e il mondo del lavoro. Tutto è iniziato con le parole della conduttrice di Dazn in un’intervista al Corriere della Sera: “Se sei una donna ti devi impegnare cento volte di più. Se sei anche carina, duecento in più”, ha dettoribadendo un concetto da lei già espresso in passato. “Forse, lo stereotipo dellaè quello sul quale si fa un po’ più fatica ad andare oltre: se si riuscisse a superare, sarebbe una grande conquista”, aveva quindi chiosato. Considerazioni che non sono sfuggite a, la giornalista sportiva moglie ...

Advertising

FQMagazineit : Caterina Collovati all’attacco contro Diletta Leotta: “Basta lagne, la bellezza aiuta a trovare molte strade aperte” - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #caterina collovati risponde a #diletta leotta: «Basta lagne, le donne belle trovano molte strade aperte» - leggoit : #caterina collovati risponde a #diletta leotta: «Basta lagne, le donne belle trovano molte strade aperte» - eugeniogaltieri : Azzerate il volume del microfono di Caterina Collovati grazie @ore14rai2 -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Collovati

Il Mattino

risponde a Diletta Leotta , e l'argomento è delicato: la bellezza, in una donna, è un vantaggio o uno svantaggio in ambito lavorativo (e non solo)? Qualche giorno fa, in un'...Nel corso della trasmissione un consiglio opportuno a Beccaglia è venuto dall'"opinionista"(moglie dell'ex calciatore, lo stesso che tempo fa dichiarò: "Quando sento una donna ...Caterina Collovati risponde a Diletta Leotta, e l'argomento è delicato: la bellezza, in una donna, è un vantaggio o uno svantaggio in ambito lavorativo (e non solo)?