Catania | Lorenzini si presenta | “Piazza fuori categoria | a prescindere dal momento”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il nuovo arrivato in casasi èto in conferenza stampa al pubblico rossazzurro

Avellino . Dopo aver annunciato l'arrivo di Sbraga dall'Avellino , la Turris sfoltisce la rosa con la cessione a titolo definitivo dial. 'A nome di tutta la società - hanno commentato il direttore generale Primicile e il direttore sportivo Piedepalumbo - ringraziamoper il contributo fornito alla squadra ...Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone C Filippoè un nuovo giocatore del. Il difensore classe 1995, dopo aver raggiunto l'accordo con gli etnei nei scorsi giorni, ha ufficializzato il suo arrivo dalla Turris. Operazione andata in ...Filippo Lorenzini, nuovo difensore del Catania arrivato a titolo definitivo dalla Turris, ha rilasciato in conferenza stampa le sue prime dichiarazioni da rossazzurro: “A prescindere dal momento compl ...La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver raggiunto l’accordo con il CALCIO CATANIA per il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzini.