Caso Marche: più posti letto, ma manca il personale (Di sabato 29 gennaio 2022) Che nelle Marche manchino i medici non è un mistero per nessuno. Nemmeno per l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini (Lega), che ormai lo ripete ogni due per tre e ha chiesto e ottenuto l'invio di due medici militari per il pronto soccorso di Civitanova Marche, la stessa città dove ci sarebbe il Covid hospital costruito da Guido Bertolaso, inattivo dall'estate scorsa. L'ammissione della Regione, però, non risolve di per sé il problema, anzi lascia per lo più perplessi medici e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

