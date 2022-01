Casellati sotto le macerie della destra: “Salvini ci ha portato in un vicolo cieco e Meloni lo ha mandato a sbattere. Ora nome condiviso” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sulla testa di Maria Elisabetta Alberti Casellati si sono consumate vendette incrociate e rese dei conti nel centrodestra. Che ora ripartirà senza più candidature di parte. Il prossimo nome, giurano dalla coalizione, sarà frutto di un dialogo con centrosinistra e 5 Stelle. “Abbiamo aperto la trattativa. Vediamo…”, fa sapere la capogruppo azzurra al Senato Anna Maria Bernini. Proprio lei è tra i principali sospettati di essere il killer della Casellati. Si sa, infatti, che i rapporti tra le due non sono idilliaci e Bernini gliel’aveva giurata dai tempi della sua elezione a presidente di Palazzo Madama, nel 2018, carica cui aspirava anche lei. Il rapporto tra le due in questi tre anni è addirittura peggiorato, ma a farle mancare i voti potrebbe aver contribuito pure Licia Ronzulli, anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sulla testa di Maria Elisabetta Albertisi sono consumate vendette incrociate e rese dei conti nel centro. Che ora ripartirà senza più candidature di parte. Il prossimo, giurano dalla coalizione, sarà frutto di un dialogo con centrosinistra e 5 Stelle. “Abbiamo aperto la trattativa. Vediamo…”, fa sapere la capogruppo azzurra al Senato Anna Maria Bernini. Proprio lei è tra i principali sospettati di essere il killer. Si sa, infatti, che i rapporti tra le due non sono idilliaci e Bernini gliel’aveva giurata dai tempisua elezione a presidente di Palazzo Madama, nel 2018, carica cui aspirava anche lei. Il rapporto tra le due in questi tre anni è addirittura peggiorato, ma a farle mancare i voti potrebbe aver contribuito pure Licia Ronzulli, anche ...

