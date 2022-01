Casellati si ferma a 382: nel centrodestra non la votano in 60. Ecco cosa succede ora (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Fallisce la conta nel centrodestra: alla quinta votazione per il Quirinale, la candidata Elisabetta Casellati si ferma a 382 voti, mancano all’appello circa 60 grandi elettori dello schieramento. Ieri infatti gli astenuti sono stati 441. Sulla carta però i franchi tiratori sono 71. Altro che nome attrattivo fuori dallo schieramento, dunque: la presidente del Senato non viene votata neanche da tutto il centrodestra. Quirinale, Casellati si ferma a 382 voti: nel centrodestra 60 franchi tiratori Niente da fare per la Casellati, e questo si sapeva. Ma il centrodestra sperava di raggiungere almeno quota 400 – per riproporla nel pomeriggio – invece ci sono stati circa 60 franchi tiratori, segno che la coalizione non è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Fallisce la conta nel: alla quinta votazione per il Quirinale, la candidata Elisabettasia 382 voti, mancano all’appello circa 60 grandi elettori dello schieramento. Ieri infatti gli astenuti sono stati 441. Sulla carta però i franchi tiratori sono 71. Altro che nome attrattivo fuori dallo schieramento, dunque: la presidente del Senato non viene votata neanche da tutto il. Quirinale,sia 382 voti: nel60 franchi tiratori Niente da fare per la, e questo si sapeva. Ma ilsperava di raggiungere almeno quota 400 – per riproporla nel pomeriggio – invece ci sono stati circa 60 franchi tiratori, segno che la coalizione non è ...

lorepregliasco : Casellati si ferma a 382 voti con 446 votanti di centrodestra: almeno 64 franchi tiratori nella coalizione #Quirinale - infoitinterno : Casellati si ferma a 382. Centrodestra fuori controllo