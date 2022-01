Casellati, poi Draghi o Casini: oggi il centrodestra va alla conta sul Quirinale ma c’è il piano B (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una candidata di bandiera per la quinta votazione. Con tutta probabilità Elisabetta Casellati. Anche se ci sono possibilità anche per Carlo Nordio e Marcello Pera. E in caso di fallimento arriverà la scelta. Con in pole position i nomi di Pier Ferdinando Casini e di Mario Draghi. Ma con chances anche per Giampiero Massolo, Franco Frattini, Sabino Cassese, Letizia Moratti ed Elisabetta Belloni. Questo lo scenario del centrodestra per il Quirinale mentre si va verso la quinta fumata nera e non tramonta ancora l’ipotesi di un bis per Sergio Mattarella. Ma il diretto interessato è in silenzio. In mattinata i capigruppo decideranno se effettuare anche la sesta votazione oggi. E il centrosinistra potrebbe uscire dall’Aula al momento del voto. Tutti contro tutti E così siamo ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una candidata di bandiera per la quinta votazione. Con tutta probabilità Elisabetta. Anche se ci sono possibilità anche per Carlo Nordio e Marcello Pera. E in caso di fallimento arriverà la scelta. Con in pole position i nomi di Pier Ferdinandoe di Mario. Ma con chances anche per Giampiero Massolo, Franco Frattini, Sabino Cassese, Letizia Moratti ed Elisabetta Belloni. Questo lo scenario delper ilmentre si va verso la quinta fumata nera e non tramonta ancora l’ipotesi di un bis per Sergio Mattarella. Ma il diretto interessato è in silenzio. In mattinata i capigruppo decideranno se effettuare anche la sesta votazione. E il centrosinistra potrebbe uscire dall’Aula al momento del voto. Tutti contro tutti E così siamo ...

