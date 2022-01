Cartabellotta contro il Green pass illimitato | «Ferma le libertà | non può valere per sempre»

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Mentre il report settimanale di Gimbe certifica il calo delle vaccinazioni, il presidente della fondazione Ninoin un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano chiede che ilabbia durata limitata e cancella le zone a colori.nota prima di tutto che l’Europa va in ordine sparso sulle restrizioni: «Desiderio sociale, gestione sanitaria e decisioni politiche iniziano a disallinearsi tra i vari Paesi, dove valori differenti possono condizionare le scelte. In Italia trovo un po’ stucchevole il dibattito, in fondo stiamo superando la quarta ondata senza aver chiuso quasi nulla e chi è vaccinato con tre dosi non ha alcuna limitazione. In ogni caso, oggi la “voglia di allentare” stride con oltre 2,7 milioni di positivi che hanno portato a un lockdown di fatto (senza ristori)». Ma il ...

Ma il Green pass illimitato non piace a: "Deve avere una scadenza, idealmente allineata con la durata della protezione vaccinale. Ma visto che l'Ema, in assenza di dati, non raccomanda ..."Dopo 13 settimane consecutive di aumento - dichiara il presidente Nino- sul fronte ... Crollo nuovi vaccinati in 7 giorni ( - 31%) Crollo dei nuovi vaccinatiCovid - 19 negli ...Secondo Cartabellotta il green pass non dovrebbe essere illimitato ma avere una durata commisurata alla protezione vaccinale offerta.UDINE. Venti giorni fa il Friuli Venezia Giulia era penultimo nella classifica delle regioni italiane per la somministrazione delle terze dosi, ora la classifica è molto migliorata: avendo raggiunto i ...