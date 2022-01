Cariche e tensioni alla manifestazione degli studenti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Momenti di tensione durante la manifestazione studentesca organizzata questa mattina a Torino, in piazza Albarello, dopo la morte di Lorenzo Pirelli, il 18 di Udine rimasto ucciso nello stabilimento in cui stava svolgendo il periodo di alternanza scuola-lavoro. “Non si può morire di scuola”, “Lorenzo vive” sono alcuni degli slogan urlati dai presenti in piazza, circa 200 tra studenti dei collettivi vicini ai centri sociali, Last e anche i sindacati. Quando la manifestazione statica ha tentato di trasformarsi in un corteo, vietato in zona arancione, sono però cominciate le tensioni con le forze dell’ordine. I ragazzi hanno tentato di forzare gli sbarramenti anche con un furgone per dirigersi nelle vie del centro, ma i reparti schierati sono intervenuti con alcune Cariche di ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Momenti di tensione durante lastudentesca organizzata questa mattina a Torino, in piazza Albarello, dopo la morte di Lorenzo Pirelli, il 18 di Udine rimasto ucciso nello stabilimento in cui stava svolgendo il periodo di alternanza scuola-lavoro. “Non si può morire di scuola”, “Lorenzo vive” sono alcunislogan urlati dai presenti in piazza, circa 200 tradei collettivi vicini ai centri sociali, Last e anche i sindacati. Quando lastatica ha tentato di trasformarsi in un corteo, vietato in zona arancione, sono però cominciate lecon le forze dell’ordine. I ragazzi hanno tentato di forzare gli sbarramenti anche con un furgone per dirigersi nelle vie del centro, ma i reparti schierati sono intervenuti con alcunedi ...

