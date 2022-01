Cane blu in Doc Nelle tue Mani 2 cosa significa? La verità negli episodi del 10 gennaio (Di venerdì 28 gennaio 2022) cosa significa Cane blu in Doc Nelle tue Mani 2? Ormai da una settimana sentiamo i dottori della serie ripetere queste due parole prima di scendere in trincea o nei momenti più complicati e proprio ieri sera, per un attimo, abbiamo creduto di poter scoprire la verità per poi vedere sfumare il nostro sogno. Ad alzare il velo sulla questione ci ha pensato Alba che, finalmente di ritorno in ospedale e dal suo Riccardo, si è sentita un po’ esclusa dal gruppo, come se fosse un po’ rimasta indietro e fuori dal legame che si è creato tra alcuni. Proprio per questo motivo è diventata la voce del pubblico a casa e in un certo frangente ha chiesto il significato di Cane blu ma senza molto successo. Gli unici indizi che sono venuti a galla riguardano la storia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022)blu in Doctue2? Ormai da una settimana sentiamo i dottori della serie ripetere queste due parole prima di scendere in trincea o nei momenti più complicati e proprio ieri sera, per un attimo, abbiamo creduto di poter scoprire laper poi vedere sfumare il nostro sogno. Ad alzare il velo sulla questione ci ha pensato Alba che, finalmente di ritorno in ospedale e dal suo Riccardo, si è sentita un po’ esclusa dal gruppo, come se fosse un po’ rimasta indietro e fuori dal legame che si è creato tra alcuni. Proprio per questo motivo è diventata la voce del pubblico a casa e in un certo frangente ha chiesto ilto diblu ma senza molto successo. Gli unici indizi che sono venuti a galla riguardano la storia ...

ahorandogg : RT @fvnzioniamo: il tempo per fare i festini sul tetto dell’ospedale si ma dieci secondi per spiegare che cazzo è questo cane blu no - ahorandogg : RT @malanchinoalb: Cane blu è la storia di un bambino che…(finite voi) @DocNelleTueMani - DELIA49124753 : RT @robertacimini2: Sì vabbè ma cane blu? ???? #DocNelleTueMani2 - Maria70221974 : RT @robertacimini2: Sì vabbè ma cane blu? ???? #DocNelleTueMani2 - breakingnewsit : hermione, CANE BLU e Cirino Pomicino TT alle 4:32 -