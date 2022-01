Can Yaman posticipato l’incontro con i vincitori del concorso: ecco il motivo (FOTO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Can Yaman rinviato l’evento con i vincitori del concorso: posticipato lo shooting del “concorso Mondadori”. ecco il motivo L’amato attore e modello turco Can Yaman continua ad ottenere un clamoroso successo grazie alle sue innumerevoli iniziative dediche ai fan. Ogni progetto del noto Can è ideato e pensato per il suo esercito che quotidianamente attraverso i social gli dimostrano tanto affetto. Yaman ha in serbo per questo 2022 un anno ricco di sorprese ed inedite esperienze non solo nell’ambito cinematografico ma ben presto tornerà anche sul piccolo schermo con “Viola come il mare”. Can nel 2021 è riuscito a pubblicare anche la sua prima autobiografia ammaliando milioni di fan con tanti racconti inediti. Tutti i fan che hanno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Canrinviato l’evento con idello shooting del “Mondadori”.ilL’amato attore e modello turco Cancontinua ad ottenere un clamoroso successo grazie alle sue innumerevoli iniziative dediche ai fan. Ogni progetto del noto Can è ideato e pensato per il suo esercito che quotidianamente attraverso i social gli dimostrano tanto affetto.ha in serbo per questo 2022 un anno ricco di sorprese ed inedite esperienze non solo nell’ambito cinematografico ma ben presto tornerà anche sul piccolo schermo con “Viola come il mare”. Can nel 2021 è riuscito a pubblicare anche la sua prima autobiografia ammaliando milioni di fan con tanti racconti inediti. Tutti i fan che hanno ...

